Гость московского ресторана "организовал" традиционную свадебную забаву, перепутав невест

В московском ресторане "Турандот" во время празднования сразу двух свадеб завязалась массовая драка из-за подвыпившего гостя, который перепутал невест и решил поздравить одну из них. Подробности истории рассказывает телеграм-канал SHOT .

Как выяснилось, пьяный гость просто-напросто подсел не к той невесте и начал пытаться её поздравить, однако этого не оценил жених, друзья которого решили с кулаками разобраться в ситуации. В итоге завязалась драка, из-за которой даже вызвали полицейских. К счастью, разобраться гостям удалось до приезда правоохранителей, после чего виновник инцидента извинился и уехал домой.