Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 14:45

Гость московского ресторана "организовал" традиционную свадебную забаву, перепутав невест

В ресторане "Турандот" в Москве пьяный гость перепутал невест и спровоцировал массовую драку

В московском ресторане "Турандот" во время празднования сразу двух свадеб завязалась массовая драка из-за подвыпившего гостя, который перепутал невест и решил поздравить одну из них. Подробности истории рассказывает телеграм-канал SHOT.

Как выяснилось, пьяный гость просто-напросто подсел не к той невесте и начал пытаться её поздравить, однако этого не оценил жених, друзья которого решили с кулаками разобраться в ситуации. В итоге завязалась драка, из-за которой даже вызвали полицейских. К счастью, разобраться гостям удалось до приезда правоохранителей, после чего виновник инцидента извинился и уехал домой.

Свадьба-2023: На что категорически нельзя зажимать деньги и на чём можно смело сэкономить

Свадьба-2023: На что категорически нельзя зажимать деньги и на чём можно смело сэкономить

Ранее Лайф рассказывал, что в Тюмени две сотрудницы налоговой инспекции устроили драку на рабочем месте во время ежедневного прослушивания российского гимна.

Обложка ©

ТАСС / Марина Лысцева

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров