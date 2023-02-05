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5 февраля, 14:40

Экс-премьер Египта Шериф Исмаил скончался в возрасте 68 лет

В возрасте 68 лет после продолжительной болезни умер бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил. В мечети имени маршала Хусейна Тантави в районе Нового Каира состоялась церемония прощания, сообщает телеканал Nil.

Попрощаться с экс-премьером пришёл президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, Исмаил был его помощником по национальным проектам. По этому поводу лидер также высказался в "Твиттере". По словам президента, Исмаилу была по плечу тяжёлая ответственность, которую он брал на себя.

"Я глубоко скорблю о добродетельном человеке из числа лучших людей Египта, человеке, в котором воплотилась совесть этого народа. <...> Я ничего не видел в великом усопшем, кроме беспристрастности, искренности, честности и желания отдавать", — написал он.

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Ранее в возрасте 79 лет в больнице в Дубае умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф. Перед этим его госпитализировали из-за осложнения амилоидоза.

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ТАСС / Stranger / APA Images / ZUMA

Светлана Оперук

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