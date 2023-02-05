Экс-премьер Египта Шериф Исмаил скончался в возрасте 68 лет

В возрасте 68 лет после продолжительной болезни умер бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил. В мечети имени маршала Хусейна Тантави в районе Нового Каира состоялась церемония прощания, сообщает телеканал Nil.

Попрощаться с экс-премьером пришёл президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, Исмаил был его помощником по национальным проектам. По этому поводу лидер также высказался в "Твиттере". По словам президента, Исмаилу была по плечу тяжёлая ответственность, которую он брал на себя.

"Я глубоко скорблю о добродетельном человеке из числа лучших людей Египта, человеке, в котором воплотилась совесть этого народа. <...> Я ничего не видел в великом усопшем, кроме беспристрастности, искренности, честности и желания отдавать", — написал он.