Во Франции рассказали о тотальной лжи о Европе

Из-за вмешательства в конфликт на Украине Евросоюз нельзя назвать объединением мирных стран. Об этом в "Твиттере" сообщил французский политик Флориан Филиппо.

"В ходе конфликта на Украине была разоблачена тотальная ложь лозунга "Европа — это мир!". Евросоюз — это война! Миллионы французов теперь увидели и поняли это", — написал он.

Филиппо добавил, что поведение властей в Брюсселе, в частности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, должно заставить Францию задуматься о выходе из состава организации, то есть совершить Frexit.