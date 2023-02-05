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5 февраля, 14:22

Во Франции рассказали о тотальной лжи о Европе

Французский политик Филиппо: Из-за конфликта на Украине Евросоюз нельзя назвать мирным

Из-за вмешательства в конфликт на Украине Евросоюз нельзя назвать объединением мирных стран. Об этом в "Твиттере" сообщил французский политик Флориан Филиппо.

"В ходе конфликта на Украине была разоблачена тотальная ложь лозунга "Европа — это мир!". Евросоюз — это война! Миллионы французов теперь увидели и поняли это", — написал он.

Филиппо добавил, что поведение властей в Брюсселе, в частности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, должно заставить Францию задуматься о выходе из состава организации, то есть совершить Frexit.

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Ранее Филиппо заявил, что президент Украины Зеленский и фон дер Ляйен хотят помочь Америке погубить Евросоюз. Он напомнил, что членство Незалежной в ЕС служит интересам США.

Обложка ©

ТАСС / Mehdi Taamallah / NurPhoto / ZUMA

Никита Осипов

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