Во Франции рассказали о тотальной лжи о Европе
Французский политик Филиппо: Из-за конфликта на Украине Евросоюз нельзя назвать мирным
Из-за вмешательства в конфликт на Украине Евросоюз нельзя назвать объединением мирных стран. Об этом в "Твиттере" сообщил французский политик Флориан Филиппо.
"В ходе конфликта на Украине была разоблачена тотальная ложь лозунга "Европа — это мир!". Евросоюз — это война! Миллионы французов теперь увидели и поняли это", — написал он.
Филиппо добавил, что поведение властей в Брюсселе, в частности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, должно заставить Францию задуматься о выходе из состава организации, то есть совершить Frexit.
Ранее Филиппо заявил, что президент Украины Зеленский и фон дер Ляйен хотят помочь Америке погубить Евросоюз. Он напомнил, что членство Незалежной в ЕС служит интересам США.
ТАСС / Mehdi Taamallah / NurPhoto / ZUMA