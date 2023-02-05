Польша развернула ЗРК Patriot на варшавском аэродроме в рамках "обучения"

Польские солдаты разместили американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на аэродроме варшавского района Бемово. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Польские пусковые установки Patriot перемещаются из Сохачева в аэропорт варшавского Бемова, где они будут развёрнуты", — написал он в "Твиттере".

Вместе с тем Блащак назвал это "важным элементом обучения" польских военнослужащих.