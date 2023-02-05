Польша развернула ЗРК Patriot на варшавском аэродроме в рамках "обучения"
Министр обороны Польши Блащак: ЗРК Patriot разместили на варшавском аэродроме
Перевозка ЗРК на варшавский аэродром. Обложка © Twitter / Mariusz Błaszczak
Польские солдаты разместили американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на аэродроме варшавского района Бемово. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
"Польские пусковые установки Patriot перемещаются из Сохачева в аэропорт варшавского Бемова, где они будут развёрнуты", — написал он в "Твиттере".
Вместе с тем Блащак назвал это "важным элементом обучения" польских военнослужащих.
Ранее Лайф писал, что в Кремле отреагировали на агрессивный настрой Польши и стран Прибалтики. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эти государства готовы пойти на всё ради роста конфронтации с Москвой.