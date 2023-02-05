Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 13:55

Daily Mail: Принц Гарри может приехать на коронацию отца без Меган Маркл

Герцог Сассекский — принц Гарри — может приехать на коронацию отца, короля Великобритании Карла III, без супруги Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Как рассказал неназванный собеседник издания, 38-летний сын монарха может посетить Соединённое Королевство с 48-часовым визитом, а его жена останется в Штатах, чтобы отпраздновать четвёртый день рождения их сына Арчи. Тем не менее до сих пор не известно, получит ли принц Гарри приглашение на церемонию в связи с выходом его скандальных мемуаров о королевском семействе.

Чувствует предательство: СМИ узнали о ненависти принца Уильяма к брату из-за мемуаров

Чувствует предательство: СМИ узнали о ненависти принца Уильяма к брату из-за мемуаров

Напомним, Карл III намерен пригласить на коронацию принца Гарри и его супругу Меган Маркл, но официальные приглашения пока не разосланы. Церемония состоится 6 мая 2023 года.

Обложка ©

ТАСС / АР / Seth Wenig

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров