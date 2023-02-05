Daily Mail: Принц Гарри может приехать на коронацию отца без Меган Маркл

Герцог Сассекский — принц Гарри — может приехать на коронацию отца, короля Великобритании Карла III, без супруги Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Как рассказал неназванный собеседник издания, 38-летний сын монарха может посетить Соединённое Королевство с 48-часовым визитом, а его жена останется в Штатах, чтобы отпраздновать четвёртый день рождения их сына Арчи. Тем не менее до сих пор не известно, получит ли принц Гарри приглашение на церемонию в связи с выходом его скандальных мемуаров о королевском семействе.