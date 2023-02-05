В деле обвинённого в изнасиловании футболиста Алвеса появилась новая улика
Marca: Уликой против футболиста Алвеса по делу об изнасиловании могут стать его кроссовки
В деле бывшего защитника испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса, который находится в предварительном заключении по делу об изнасиловании, появилась новая улика. Об этом сообщает издание Marca.
Сейчас адвокат 39-летнего спортсмена настаивает на том, что предполагаемая жертва вошла в туалет по собственному желанию, а не по настоянию Алвеса. При этом на записях с камер видеонаблюдения футболиста не видно, но есть несколько кадров, на которых мелькают его белые кроссовки. Отмечается, что спортсмен действительно находился в слепой зоне, мог попросту стоять за дверью туалета и подавать сигнал потерпевшей. Тем не менее защитник бразильца уверяет, что кроссовки принадлежат не Алвесу, а другому посетителю ночного клуба.
Ранее Лайф сообщал о том, что женщина, имя которой не разглашается, обвинила бразильца Дани Алвеса в сексуальных домогательствах в начале января 2023 года. Позже футболиста задержали. По словам жертвы, Алвес совершил над ней сексуальное насилие, а также нанёс побои в одном из ночных клубов. Согласно местному законодательству, футболисту грозит до 12 лет лишения свободы.
ТАСС / AP / Andre Penner