В деле обвинённого в изнасиловании футболиста Алвеса появилась новая улика

Сейчас адвокат 39-летнего спортсмена настаивает на том, что предполагаемая жертва вошла в туалет по собственному желанию, а не по настоянию Алвеса. При этом на записях с камер видеонаблюдения футболиста не видно, но есть несколько кадров, на которых мелькают его белые кроссовки. Отмечается, что спортсмен действительно находился в слепой зоне, мог попросту стоять за дверью туалета и подавать сигнал потерпевшей. Тем не менее защитник бразильца уверяет, что кроссовки принадлежат не Алвесу, а другому посетителю ночного клуба.