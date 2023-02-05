Шипулин: Норвежский биатлонист Бьёрндален ждёт возвращения российских спортсменов
Известный в прошлом российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что восьмикратный олимпийский чемпион — норвежец Уле-Эйнар Бьёрндален — хочет, чтобы российские спортсмены как можно скорее вернулись на международные соревнования.
"Из иностранных спортсменов ни с кем не общаюсь, единственное, недавно переписывались с Бьёрндаленом, он хочет, чтобы российские спортсмены быстрее вернулись", — заявил Шипулин журналистам.
Напомним, в марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В сентябре прошлого года конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от участия в международных стартах под своей эгидой.
ТАСС / Денис Кожевников