Четыре пьяных студента задержаны после стрельбы из охолощённого автомата на западе Москвы

Четыре пьяных студента задержаны после стрельбы из охолощённого автомата Калашникова на Мичуринском проспекте на западе Москвы. По данным ТАСС, всё произошло накануне вечером.

За нарушение общественного порядка молодые люди были доставлены в полицию. Пострадавших в результате случившегося нет. По данному факту проводится проверка.