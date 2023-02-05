Задержанный за наркотики житель Башкирии выпрыгнул из полицейской машины и погиб
В Башкирии задержанный за наркотики бизнесмен выпрыгнул из полицейской машины и его насмерть сбил проезжавший автомобиль. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 34-летнего подозреваемого задержали в Гафурийском районе за хранение наркотиков. Во время перевозки в отдел полиции он на ходу умудрился выпрыгнуть из патрульного автомобиля. Однако "каскадёрский" трюк закончился весьма печально: задержанный угодил прямо под колёса мимо проезжавшей иномарки.
В итоге беглец, не приходя в сознание, скончался в карете скорой помощи. После осмотра тела в носке погибшего нашли небольшую колбу с белым порошком.
Ранее Лайф сообщал, что житель Тюменской области угнал машину, потому что устал идти пешком. Выяснилось, что хозяин не закрыл авто и оставил ключи в замке зажигания. Пока мужчина на несколько минут отходил домой, угонщик воспользовался ситуацией.
ТАСС / Валерий Шарифулин