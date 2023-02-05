Задержанный за наркотики житель Башкирии выпрыгнул из полицейской машины и погиб

В Башкирии задержанный за наркотики бизнесмен выпрыгнул из полицейской машины и его насмерть сбил проезжавший автомобиль. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 34-летнего подозреваемого задержали в Гафурийском районе за хранение наркотиков. Во время перевозки в отдел полиции он на ходу умудрился выпрыгнуть из патрульного автомобиля. Однако "каскадёрский" трюк закончился весьма печально: задержанный угодил прямо под колёса мимо проезжавшей иномарки.

В итоге беглец, не приходя в сознание, скончался в карете скорой помощи. После осмотра тела в носке погибшего нашли небольшую колбу с белым порошком.