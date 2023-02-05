Врач назвала болезни, с которыми человек сталкивается после 35 лет

После 35 лет у каждого человека начинает снижаться уровень усвояемости белка, из костей вымывается кальций и теряется коллаген, что может приводить к первым признакам недостаточности мышечной ткани и травмам связок. Об этом "Газете.ru" рассказала реабилитолог, кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Чистякова.

"К этому возрасту потеря коллагена составляет 15%, а ещё через 10 лет уже 30%. Причина кроется в кишечнике. С возрастом для нормального усвоения протеина нам нужен дополнительный витамин С. Такая существенная потеря белка неминуема для всех, в итоге к 40–45 годам почти у каждого человека появляются первые признаки саркопении — недостаточности мышечной ткани", — отметила Чистякова.

Профилактикой саркопении могут быть регулярные занятия спортом и соблюдение нормы потребления белка с пищей или же добавками. Само заболевание может привести к постоянным травмам или растяжению связок, для профилактики которых необходимо проводить суставную гимнастику и избегать резких движений. Кроме того, после 35 лет начинает вымываться кальций, что со временем приводит к ломкости костей и суставов.

"Многие слышали, что для усвоения кальция необходим витамин D, однако также необходим и фосфор. Профилактикой остеопороза будет контроль потребления кальция с едой, снижение потребления обезжиренных молочных продуктов. Те, кто многократно баловался диетами с низким суточным калоражем, также находятся в группе риска развития остеопороза", — добавила специалист.