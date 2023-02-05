Названы бюджетные направления для путешествия в предстоящие праздники

Сочи, Абхазия и Калининград — самые бюджетные направления для путешествий на предстоящие праздники — День всех влюблённых и 23 февраля. Об этом сообщила руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко в беседе с "Газетой.ru".

"Самый быстрый и бюджетный вариант — это Сочи. Пакетный тур на три ночи с захватом Дня святого Валентина в хороший отель с подогреваемым бассейном обойдётся в 22 тысячи рублей на двоих. С захватом 23 февраля — уже дороже, так как это официальный выходной, туры на три ночи на двоих начинаются от 38 тысяч рублей", — рассказала эксперт.

За трёхдневный отдых на Черноморском побережье Абхазии на двоих с захватом Дня святого Валентина придётся отдать 26 тысяч рублей, а стоимость тура с учётом 23 февраля начинается от 48 тысяч рублей. Можно ещё слетать в Турцию. Причём в этом случае лучше отдавать предпочтение отелям с высоким рейтингом, питанием "ультра всё включено", наличием сауны, хаммама и подогреваемого бассейна. Так, туры на три-четыре ночи на двоих начинаются от 64 тысяч рублей, включая перелёт, а с захватом 23 февраля — от 120 тысяч рублей. Почти такие же цены получаются на туры в Египет.

Стоимость туров в Калининград начинается от 23 тысяч рублей с перелётами, с захватом 23 февраля — от 35 тысяч рублей. А ещё предлагается посетить Белоруссию. Так, отель в центре Минска с сауной, подогреваемым бассейном и джакузи вместе с перелётами обойдётся минимум в 26 тысяч рублей.