Россиянка впервые получила титул "Миссис Вселенная"

Главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Вселенная" впервые получила представительница России. Речь идёт о 34-летней жительнице Удмуртии Елене Максимовой.

"Тридцатичетырёхлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Вселенная – 2022", финал которого прошёл 4 февраля в Софии", — отметили организаторы конкурса с российской стороны.

Максимова родилась в деревне Гыя. На данный момент женщина руководит сетью языковых центров в Ижевске и воспитывает двоих детей. Она любит путешествовать и объездила уже 34 страны. В 2021 году Максимова стала второй вице-миссис Россия – Вселенная, и это дало ей возможность представить страну на международном этапе конкурса.

"Конкуренция на конкурсе была очень жёсткая: рекордное число участниц и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьёзном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу", — приводит ТАСС слова Максимовой.