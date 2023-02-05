Россиянка впервые получила титул "Миссис Вселенная"
34-летняя жительница Удмуртии победила в конкурсе "Миссис Вселенная – 2022"
Россиянка впервые получила титул "Миссис Вселенная". Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / megi.savova
Главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Вселенная" впервые получила представительница России. Речь идёт о 34-летней жительнице Удмуртии Елене Максимовой.
"Тридцатичетырёхлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Вселенная – 2022", финал которого прошёл 4 февраля в Софии", — отметили организаторы конкурса с российской стороны.
Максимова родилась в деревне Гыя. На данный момент женщина руководит сетью языковых центров в Ижевске и воспитывает двоих детей. Она любит путешествовать и объездила уже 34 страны. В 2021 году Максимова стала второй вице-миссис Россия – Вселенная, и это дало ей возможность представить страну на международном этапе конкурса.
"Конкуренция на конкурсе была очень жёсткая: рекордное число участниц и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьёзном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу", — приводит ТАСС слова Максимовой.
"Миссис Вселенная" проводится с 2007 года. В этом году мероприятие проходило в Софии с 30 января по 5 февраля. В финале оказались 120 женщин из Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии и других государств.
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