Указывается, что Скрипаль несколько лет назад продал жильё совету графства Уилтшир за 260 тысяч фунтов стерлингов. А житель Солсбери купил его по схеме совместного владения. По словам представителя совета Фила Алфорда, ремонт дома завершится в июне и тогда здание снова будет заселено.

Напомним, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания возле одного из кафе в городе Солсбери. Лондон заявил, что они якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Так как в России Скрипаль был осуждён за шпионаж в пользу Великобритании, британские власти возложили ответственность за покушение на убийство экс-полковника на Москву. Россия призывала Лондон к совместному расследованию, однако он от этого отказался, ограничившись односторонними обвинениями. В мае 2022 года власти Солсбери выставили дом экс-сотрудника ГРУ на продажу.