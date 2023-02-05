Житель Солсбери купил дом Скрипаля
Mirror: Власти Солсбери продали дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
Дом экс-полковника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери купил местный житель. Об этом сообщила газета Mirror.
Указывается, что Скрипаль несколько лет назад продал жильё совету графства Уилтшир за 260 тысяч фунтов стерлингов. А житель Солсбери купил его по схеме совместного владения. По словам представителя совета Фила Алфорда, ремонт дома завершится в июне и тогда здание снова будет заселено.
"Мы находимся в процессе продажи. <...> Мы рады, что это здание в прекрасном районе снова станет местом, которое кто-то сможет назвать домом", — добавил Алфорд.
Напомним, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания возле одного из кафе в городе Солсбери. Лондон заявил, что они якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Так как в России Скрипаль был осуждён за шпионаж в пользу Великобритании, британские власти возложили ответственность за покушение на убийство экс-полковника на Москву. Россия призывала Лондон к совместному расследованию, однако он от этого отказался, ограничившись односторонними обвинениями. В мае 2022 года власти Солсбери выставили дом экс-сотрудника ГРУ на продажу.
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