Более 25 тысяч жителей Сербии остались без электричества из-за снегопада и сильного ветра

Более 25 тысяч жителей Сербии остались без электроснабжения из-за сильного снегопада и ветра, который наблюдается на территории страны. Об этом сообщает МВД республики.

"На территории Республики Сербия зарегистрировано 564 электроподстанции без напряжения, из-за чего 25,2 тысячи потребителей остались без электроэнергии. Бригады "Электродистрибуции" на местах устраняют нарушения", — говорится в сообщении.

Кроме того, на помощь застрявшим в снегу жителям и тем, кто столкнулся с иными проблемами, вышли медики и спасатели. Добавим, что сильнее всего стихия ударила по городам Рашка, Нови-Пазар и Брус.