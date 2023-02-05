Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 10:30

Более 25 тысяч жителей Сербии остались без электричества из-за снегопада и сильного ветра

Более 25 тысяч жителей Сербии остались без электроснабжения из-за сильного снегопада и ветра, который наблюдается на территории страны. Об этом сообщает МВД республики.

"На территории Республики Сербия зарегистрировано 564 электроподстанции без напряжения, из-за чего 25,2 тысячи потребителей остались без электроэнергии. Бригады "Электродистрибуции" на местах устраняют нарушения", — говорится в сообщении.

Кроме того, на помощь застрявшим в снегу жителям и тем, кто столкнулся с иными проблемами, вышли медики и спасатели. Добавим, что сильнее всего стихия ударила по городам Рашка, Нови-Пазар и Брус.

Более 50 детей и 120 взрослых замёрзли насмерть из-за холодов в Афганистане

Более 50 детей и 120 взрослых замёрзли насмерть из-за холодов в Афганистане

Ранее Лайф сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines была вынуждена отменить около 240 рейсов в Стамбуле из-за прогнозировавшегося снегопада.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров