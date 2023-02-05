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5 февраля, 10:17

Politico: Жители Украины и правозащитники раскритиковали новый закон Зеленского о ВСУ

Новый закон президента страны Владимира Зеленского об ужесточении наказания для нарушителей в рядах ВСУ вызвал критику среди граждан страны. Об этом пишет издание Politico. Петицию против обновления подписали 25 тысяч украинцев, но президент отклонил её и отказался наложить вето на закон.

"Залог боеспособности боевых частей — соблюдение воинской дисциплины", — указал он.

Новым законом недовольны не только обычные граждане, но и организации по защите прав человека. К примеру, в Reanimation Package of Reforms Coalition заявили, что он негативно повлияет на защиту прав военных и снизит уровень мотивации во время службы.

"Его принятие может нести риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности государства", — указали в организации.

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Ранее Лайф писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому украинские военные будут подвергаться более жёстким наказаниям, в том числе за дезертирство или неповиновение приказу. Суду запрещено смягчать наказание за неповиновение, неисполнение приказа, дезертирство, угрозы со стороны военнослужащих.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Илья Суриков

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