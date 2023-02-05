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5 февраля, 10:19

Тело 22-летнего парня обнаружили возле многоквартирного дома в Челябинске

Тело 22-летнего парня обнаружили возле многоквартирного дома в Ленинском районе Челябинска. Об этом сообщает Ura.ru.

"Труп мужчины был найден возле дома 71а по улице Гончаренко около 22:00 (20:00 мск. — Прим. Лайфа) 4 февраля. По предварительным данным, о криминальных причинах смерти речь не идёт", — рассказал агентству источник.

Очевидцы уточняют, что тело нашли под окнами дома. По словам соседей, погибший проживал у друга на четвёртом этаже.

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Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов

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