Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 10:25

Врач назвал провоцирующие изжогу продукты и напитки

Врач Давидян: Томаты, апельсины, кофе и шоколад провоцируют появление изжоги

Врач превентивной медицины Ованес Давидян в интервью "Газете.ru" рассказал, какие продукты питания могут спровоцировать изжогу. В частности, медик рекомендовал исключить из рациона помидоры.

"К очевидным продуктам питания, которые могут спровоцировать изжогу, я бы отнёс томаты, причём в абсолютно любой их форме свежие, консервированные, а также томатные соусы", — пояснил специалист.

Вместе с тем спровоцировать изжогу способны лук, чеснок и некоторые цитрусовые, к примеру апельсины или грейпфруты. Также, по словам Давидяна, при дискомфорте в желудке стоит максимально снизить потребление жареной пищи. Среди неочевидных продуктов и напитков, способных вызвать приступ изжоги, медик назвал шоколад, спиртное, газировку, чай и кофе.

Врач рассказал, как на самом деле молоко и сода "борются" с изжогой

Врач рассказал, как на самом деле молоко и сода "борются" с изжогой

Ранее гастроэнтеролог Рустем Садыков заявил, что самой частой причиной изжоги является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — попадание желудочного сока в пищевод. По словам медика, для лечения заболевания в первую очередь нужно менять образ жизни.

Обложка ©

Freepik/katemangostar

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров