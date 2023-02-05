Врач назвал провоцирующие изжогу продукты и напитки
Врач Давидян: Томаты, апельсины, кофе и шоколад провоцируют появление изжоги
Врач превентивной медицины Ованес Давидян в интервью "Газете.ru" рассказал, какие продукты питания могут спровоцировать изжогу. В частности, медик рекомендовал исключить из рациона помидоры.
"К очевидным продуктам питания, которые могут спровоцировать изжогу, я бы отнёс томаты, причём в абсолютно любой их форме — свежие, консервированные, а также томатные соусы", — пояснил специалист.
Вместе с тем спровоцировать изжогу способны лук, чеснок и некоторые цитрусовые, к примеру апельсины или грейпфруты. Также, по словам Давидяна, при дискомфорте в желудке стоит максимально снизить потребление жареной пищи. Среди неочевидных продуктов и напитков, способных вызвать приступ изжоги, медик назвал шоколад, спиртное, газировку, чай и кофе.
Ранее гастроэнтеролог Рустем Садыков заявил, что самой частой причиной изжоги является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — попадание желудочного сока в пищевод. По словам медика, для лечения заболевания в первую очередь нужно менять образ жизни.
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