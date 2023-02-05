Врач назвал провоцирующие изжогу продукты и напитки

Врач превентивной медицины Ованес Давидян в интервью "Газете.ru" рассказал, какие продукты питания могут спровоцировать изжогу. В частности, медик рекомендовал исключить из рациона помидоры.

"К очевидным продуктам питания, которые могут спровоцировать изжогу, я бы отнёс томаты, причём в абсолютно любой их форме — свежие, консервированные, а также томатные соусы", — пояснил специалист.

Вместе с тем спровоцировать изжогу способны лук, чеснок и некоторые цитрусовые, к примеру апельсины или грейпфруты. Также, по словам Давидяна, при дискомфорте в желудке стоит максимально снизить потребление жареной пищи. Среди неочевидных продуктов и напитков, способных вызвать приступ изжоги, медик назвал шоколад, спиртное, газировку, чай и кофе.