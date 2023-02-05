Привычка разрушать: Психологи назвали семь вещей, которые никогда не сделают уверенные в себе люди Общество может назвать такое поведение чем-то неприличным, но оно приведёт к внутренней гармонии и успеху. А быть приличным в данном контексте равно самоуничтожению. 4 февраля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Что такое самооценка

Советский психолог Алексей Леонтьев считал, что самооценка превращает индивида в личность. Причём неважно — высокая или низкая самооценка у человека. Другое дело, что она формирует модель отношений с обществом, а также влияет на его психическое и физическое здоровье.

Представители современной психологической школы считают, что своей самооценкой человек задаёт модель отношения окружающих к нему. И если перефразировать известный афоризм, то получится: "Скажи, как ты поступаешь в той или иной ситуации, и я скажу, какая у тебя самооценка". Всех уверенных в себе людей объединяет несколько вещей.

Независимость от мнения окружающих

Фото © Shutterstock

Для многих становится нормой по поводу и без повода спрашивать у близких (и не очень) о том, как они выглядят. Даже если со стороны это смотрится как хвастовство и самоуверенность (ну или кто-то напрашивается на комплимент), на деле это выдаёт большие внутренние проблемы.

Вот далеко не исчерпывающий список вопросов, о которых следует забыть: "Как тебе мои бицепсы/трицепсы?", "Тебе не кажется, что я разжирел?", "Борода у меня растёт отвратительно, клочковатая, не находишь?". У девушек свой топ вопросов: "Мне кажется, эта причёска так дисгармонирует с этим макияжем. Что скажешь?", "Не правда ли, это платье меня полнит?".

Суть ясна. Человек выглядит так, как он хочет. Это его выбор, не требующий одобрения со стороны. К тому же это вредно сказывается на отношениях и начинает раздражать партнёра.

"Адекватность модели"

Фото © Shutterstock

Конечно, этот термин не из области психологии, но он очень хорошо иллюстрирует следующий тезис. Если люди кого-то хвалят, то он не должен отказываться от комплиментов и принижать себя. Те, кто говорит: "Ой, ну что ты", "Ты меня переоцениваешь" и т.д., обкрадывают себя, а вовсе не демонстрируют воспитанность.

Предвосхищая вопрос о неискренности и фальши. Неискренне хвалят — это их проблемы. В конце концов, плохого люди говорят не меньше, так что проще плыть по течению и принимать любые дары, пусть и эфемерные.

Когда коллеги хвалят за "классный проект", не стоит, "потупив глазки", включать самокритику: "Да ладно, не такой уж он и классный". Обычно на скромных навешивают дополнительные обязательства и перестают ценить их деловые качества.

Итак, как относится уверенный в себе человек к комплиментам? Принимает их как должное, но не гонится за ними. Особенно это актуально в мире соцсетей, где отсутствие лайков может привести к депрессии, а их большое количество — задрать эго до небес.

Личные границы человека

Фото © Shutterstock

Здесь мы подходим к краеугольному камню, лежащему в основе уверенной в себе личности. Не нужно бояться кого-то обидеть, но стоит беречь личные границы. Начальник попросил поработать в выходной, пожертвовав семьёй и личными делами? А является ли это место работой мечты, раз приходится идти на такие жертвы? Уверенный в себе человек не будет жертвовать сном лишь ради того, чтобы развлечь приятеля, свалившегося в одиннадцать вечера как снег на голову и без предупреждения. Не нужно тратить время на неинтересные занятия только ради того, чтобы сделать приятно другому человеку. Он не оценит, а примет как должное.

Следует задать себе вопрос: "Как часто меня учат жизни коллеги по работе, родственники, девушка и друзья?" Скорее всего, очень часто. После этого остаётся ответить всего на два вопроса: "Это всё руководство к действию?" и "Как тут не разорваться на множество мелких субличностей?"

Несамостоятельность в выборе одежды

Фото © Shutterstock

Некоторые люди перекладывают рутину выбора одежды на других людей. Корни растут из детства, когда некоторые дети носят то, что им купили родители. Но в данном случае говорится скорее о взрослых, у которых на такие "пустяки" нет времени. Нет времени — нет уверенности в себе. Выбирая себе одежду, человек формирует свой стиль, своё отношение к миру, позиционирует себя. Девушка, которая ориентируется на мнение подружек, или парень, одевающийся только так, как "скажет она", несамостоятельны, даже если зарабатывают много денег. Несмотря на мнимую поверхностность, этот пункт крайне важен и не имеет компромиссов.

Дополнение: люди с высокой самооценкой не просят помощи продавцов-консультантов. Если есть сомнения в чём-то, значит, в этом магазине просто нет подходящей одежды.

Самокритика — это плохо

Фото © Shutterstock

Есть три "само", которые следует исключить из жизни: самоедство, самокритика, самокопание. Кто-то скажет, что это повышает качество его работы/учёбы, но нет. Это скорее прививает роль жертвы, если не сказать — мазохиста. Жизнь — сама по себе великий критик. Так что, если что-то не удалось, плохо получилось или вовсе не вышло, нужно сделать выводы и повторить попытку. Если угодно, есть более конструктивный термин: "Работа над ошибками". Но она не должна нести оценочной окраски.

По мнению психологов, чрезмерная самокритика грозит её обладателю депрессией, отказом от своего потенциала и заставляет его терпеть оскорбления и деструктивные/созависимые отношения.

Дополнение к пункту: не придираться к себе по мелочам. "Зубы белые, но кривые", "Я умный, но бедный", "Я богатый, но тупой", "Я в хорошей форме, но ростом не вышел", "Хороший дизайнер, но никакой программист". Это всё не про уверенного в себе человека. И если человек придирается к себе по мелочам, значит, он не нравится себе в целом.

"Тонкое искусство пофигизма"

Фото © Shutterstock

В качестве бонуса пункт, названный в честь одноимённой книги. Уверенные в себе люди не разрываются между родителями и своими половинками, потому что умеют расставлять приоритеты. Они умеют говорить нет, им плевать, если кто-то на них обидится. Для уверенного человека главное — себя не обидеть. Уверенные в себе люди адекватно подходят к вопросу занятости: много работать и мало зарабатывать — это не про них. Что в основе всего этого лежит? Умение ценить своё время.

И наконец, уверенные в себе люди не стремятся спасти весь мир и понимают, что это в принципе невозможно. Они очерчивают круг приоритетов, умеют выбирать окружение, трезво взвешивают свои силы и возможности. И даже этот материал уверенный в себе человек не воспримет как догму, потому что правила для себя устанавливает только он сам.

Над сколькими пунктами ещё придётся поработать? 0 Над всеми. Я очень зависим от мнения других Три-четыре. Немного подкорректировать самооценку не помешает Ничего нового. Это всё и так понятно

Авторы Евгений Жуков