Нечестная игра: Психологи назвали 7 типов людей, которым всегда изменяют От измены, как от болезни или от "тюрьмы и сумы", никто не застрахован. Но есть люди, которые находятся в "группе риска". 17 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Психотерапевт Эстер Перель утверждает, что измена часто не имеет прямого отношения к партнёру. Иногда это квест по поиску себя через принятие собственной сексуальности и проработку детских травм. Но определённые типы людей будто бы запускают эту игру своим поведением, своим стилем жизни.

Синдром жертвы

Вообще, все стороны "треугольника Карпмана" — жертвы, преследователи и спасатели, могут пострадать от измен. Да, никто не застрахован. Но жертвы — в первую очередь. Они нуждаются в помощи, перекладывают ответственность на другого. И обращаются с ними соответственно, рассуждая, что у человека всё равно нет своего мнения, а значит, и изменить ему — ничего страшного. Если жертва подстраивается под потребности другого, то и под это подстроится. Люди, живущие годами в созависимых отношениях и выполняющие роль жертв, нуждаются в помощи психолога, потому что тот, кого они называют близким человеком, помочь им не может — он сам часть этой липкой, лживой паутины.

Жалобы на всё на свете

Разновидность жертв. Но тут дело в другом. Каждый человек нуждается в том, чтобы его выслушали и пожалели. Но если нытьё становится частью жизненной стратегии, у партнёра вольно или невольно начинает складываться впечатление, что он связался с кем-то вечно больным и несчастным. Ему захочется праздника, и он, скорее всего, пойдёт его искать там, где смеются и улыбаются, относятся к жизни легко, живут настоящим моментом. Депрессивный взгляд на жизнь вообще конфликтует со здоровой сексуальностью. К тому же жить при таком психологическом фоне — колоссальная трата моральных и физических сил. Несчастье — штука заразная.

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Безэмоциональные

Про таких людей говорят: "Ни рыба ни мясо". В отношениях с ними будто бы не хватает какой-то важной приправы, искорки, безумия. Их всё устраивает, и иногда даже не верится, что такое вообще может быть. Человек не высказывает негативных эмоций, не делает замечаний. По идее, это идеал. Но мужчины или женщины, живущие или встречающиеся с такими партнёрами, однажды приходят к идее хоть как-то задеть, расшевелить флегматика. А самое сильное средство — пофлиртовать с кем-нибудь на стороне, а то и вовсе — переспать. Способ — так себе. Лучше выбирать себе сразу подходящего по темпераменту партнёра. Психолог из Чикаго Мартин Фридман считает, что иногда на измену толкает немотивированная агрессия. Это про таких людей говорят: "Что я ему сделала? Даже слова худого не сказала". Люди — очень сложные создания.

Неряхи, не уважающие себя

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Эксцентричный гений, обутый в разные ботинки, с пуговицами, застёгнутыми наперекосяк, и с причёской "взрыв на макаронной фабрике", от которого разит чесноком, в контексте романтической комедии может отлично смотреться. Другое дело — жизнь. Не все готовы на серьёзные отношения с неряхой. Тут зависит от терпения: одни готовы смириться, кто-то попытается его приучить к порядку, сделать тактичное замечание, а кто-то и пытаться не станет. Когда пройдёт гормональный угар, все мелочи бросятся в глаза и станут раздражать, тогда партнёрша просто уйдёт куда-нибудь в поисках более безупречного мужчины. Ещё в большей степени это правило касается представительниц прекрасного пола. Неопрятная женщина на подсознательном уровне внушает неуважение. А когда хотя бы подсознательно не уважают, изменить как-то проще, будто бы уже нашёл оправдание для себя.

Тайм-менеджмент

Если у парня или девушки всё разложено "по полочкам" и рабочие вопросы наряду с бытовыми и амурными также решаются "строго по графику", это может стать проблемой. У таких партнёров отношения вообще могут быть не на первом месте. Если на свидания отводятся три дня в неделю в строго обозначенное время, партнёр наверняка придумает, как заполнить часы, ему не предназначенные. И мимолётная романтическая связь может оказаться как нельзя кстати. Люди, которые очень серьёзно относятся к своей жизни и расчерчивают её на графы в еженедельнике, должны помнить, что в любви большую роль играет спонтанность. С этим, конечно, тоже лучше не перебарщивать.

Привычка всё контролировать

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Если подруга отыгрывает роль "строгой мамки", а парень параноит по поводу каждого шага своей девушки, это создаёт в отношениях очень душную, спёртую атмосферу. Контроль рождается от недоверия, а кому это может понравиться?! Рано или поздно захочется пообщаться с тем, с кем легко, с кем не боишься спровоцировать какую-то "не ту" эмоцию. А ещё за тотальным контролем обычно стоит непроработанный травмирующий опыт прошлых отношений, а также неуверенность в себе и низкая самооценка. Всё это убивает влечение, а поскольку потребность в физиологической разрядке остаётся, человек пойдёт и найдёт себе ласку и тепло. Там, где не контролируют. Строгий партнёр ассоциируется с родителями, провоцирующими подростка на бунт "своими дурацкими правилами и контролем".

Патологическая зависимость

Те, у кого роман "со стаканом", "веществами", азартными играми, зачастую не отдают себе отчёт в том, что это главная любовь всей их жизни. Отношения могут на время перетянуть одеяло на себя, но когда утихнет страсть, снова потянет к старому другу. А ещё для того, чтобы быть на одной волне с тем, кто "любит дурман", нужно самому с головой влезть в эту игру. Тому, кто привык находиться в трезвом режиме, рано или поздно надоест пьющий или "обдолбанный" партнёр, и тогда пути-дороженьки приведут к адюльтеру. А потом и вовсе — чао-какао. По наблюдениям психотерапевтов и сексологов, вопреки существующему заблуждению, некоторые психоактивные вещества лишь на время подстёгивают либидо, а потом неумолимо его гасят.

Для вас измена — это Ничего страшного, переживу Предательство, которое нельзя прощать Не могу определиться

Авторы Евгений Жуков