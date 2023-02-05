Лиам Нисон рассказал, вернётся ли к ролям в "Звёздных войнах" и "Бэтмене"

Британский актёр Лиам Нисон, исполнивший роль Квай-Гона Джинна в трилогии приквелов "Звёздных войн", заявил, что не собирается возвращаться в мир далёкой галактики. Его слова приводит издание Deadline.

"Звёздные войны" — нет. Как бы я ими ни восхищался, но их сейчас так много. Я сбился со счёта", — сказал 70-летний Нисон.