Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 10:46

Лиам Нисон рассказал, вернётся ли к ролям в "Звёздных войнах" и "Бэтмене"

Актёр Лиам Нисон заявил, что не вернётся ни в "Звёздные войны", ни в "Бэтмен"

<p>Лиам Нисон. Обложка © Getty Images / Target Presse Agentur Gmbh</p>

Лиам Нисон. Обложка © Getty Images / Target Presse Agentur Gmbh

Британский актёр Лиам Нисон, исполнивший роль Квай-Гона Джинна в трилогии приквелов "Звёздных войн", заявил, что не собирается возвращаться в мир далёкой галактики. Его слова приводит издание Deadline.

"Звёздные войны" — нет. Как бы я ими ни восхищался, но их сейчас так много. Я сбился со счёта", — сказал 70-летний Нисон.

Также актёра спросили, заинтересован ли он в возвращении к фильмам о супергероях, намекая на его роль Ра’с аль Гула. Нисон ответил, что у него нет желания сниматься в продолжении "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном.

Раскрыты название и состав новой киновселенной DC

Раскрыты название и состав новой киновселенной DC

Ранее Лайф перечислил пять фильмов, которые нужно посмотреть, чтобы прочувствовать, что такое настоящий стиль. Лидером был назван "Бэтмен".


Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров