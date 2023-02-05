Лиам Нисон рассказал, вернётся ли к ролям в "Звёздных войнах" и "Бэтмене"
Актёр Лиам Нисон заявил, что не вернётся ни в "Звёздные войны", ни в "Бэтмен"
Лиам Нисон. Обложка © Getty Images / Target Presse Agentur Gmbh
Британский актёр Лиам Нисон, исполнивший роль Квай-Гона Джинна в трилогии приквелов "Звёздных войн", заявил, что не собирается возвращаться в мир далёкой галактики. Его слова приводит издание Deadline.
"Звёздные войны" — нет. Как бы я ими ни восхищался, но их сейчас так много. Я сбился со счёта", — сказал 70-летний Нисон.
Также актёра спросили, заинтересован ли он в возвращении к фильмам о супергероях, намекая на его роль Ра’с аль Гула. Нисон ответил, что у него нет желания сниматься в продолжении "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном.
Ранее Лайф перечислил пять фильмов, которые нужно посмотреть, чтобы прочувствовать, что такое настоящий стиль. Лидером был назван "Бэтмен".