Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 10:54

Учёные обнаружили, что по талии можно определить вероятную продолжительность жизни

Учёные выяснили, что талия человека может говорить о вероятной продолжительности жизни. Об этом сообщает китайское издание Sina.

Выяснилось, что самым вредным для здоровья является "пивной", или "генеральский", живот, когда в области талии скапливается большое количество жира, который называют абдоминальным. Он вреден для человека и способен вызвать заболевания, которые могут значительно сократить жизнь.

Такие отложения отличаются от тех, которые копятся в других частях тела. Они могут стать причиной гиперлипидемии, диабета и высокого кровяного давления. При этом болезни могут развиваться незаметно и в определённый момент "ударить" по организму.

LPG-массаж и эндосфера вместо тренировок: Можно ли сжигать жир без усилий

LPG-массаж и эндосфера вместо тренировок: Можно ли сжигать жир без усилий

Ранее Лайф писал о том, что проще всего избавляться от поверхностного жира, который буквально находится под кожей. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Панова.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров