Учёные обнаружили, что по талии можно определить вероятную продолжительность жизни

Учёные выяснили, что талия человека может говорить о вероятной продолжительности жизни. Об этом сообщает китайское издание Sina.

Выяснилось, что самым вредным для здоровья является "пивной", или "генеральский", живот, когда в области талии скапливается большое количество жира, который называют абдоминальным. Он вреден для человека и способен вызвать заболевания, которые могут значительно сократить жизнь.

Такие отложения отличаются от тех, которые копятся в других частях тела. Они могут стать причиной гиперлипидемии, диабета и высокого кровяного давления. При этом болезни могут развиваться незаметно и в определённый момент "ударить" по организму.