В Калининграде в машине обнаружили тела 15-летней девушки и её 20-летнего друга

В Калининграде обнаружили тела 15-летней девушки и 20-летнего молодого человека, которых разыскивали последние несколько дней. Как пишет портал "Клопс", найти их удалось в машине, стоявшей в одном из гаражей.

Двери помещения, которое погибший снял незадолго до трагедии, были закрыты изнутри. По предварительным данным, пара отравилась угарным газом. У них остался трёхмесячный ребёнок. Кроме того, в квартире возлюбленных оперативники обнаружили наркотические средства. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства гибели молодых людей.