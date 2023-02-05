Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 10:53

В Калининграде в машине обнаружили тела 15-летней девушки и её 20-летнего друга

В Калининграде обнаружили тела 15-летней девушки и 20-летнего молодого человека, которых разыскивали последние несколько дней. Как пишет портал "Клопс", найти их удалось в машине, стоявшей в одном из гаражей.

Двери помещения, которое погибший снял незадолго до трагедии, были закрыты изнутри. По предварительным данным, пара отравилась угарным газом. У них остался трёхмесячный ребёнок. Кроме того, в квартире возлюбленных оперативники обнаружили наркотические средства. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства гибели молодых людей.

На юго-западе Москвы мужчина устроил стрельбу в бане

На юго-западе Москвы мужчина устроил стрельбу в бане

Ранее Лайф сообщал, что в Ленинском районе Челябинска под окнами жилого дома обнаружили тело 22-летнего молодого человека.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров