Осуждённой в Бразилии на 116 лет экс-киберспортсменке смягчили приговор из-за ошибки в суде

В Бразилии суд смягчил приговор бывшей профессиональной киберспортсменке Шайен Викторио, осуждённой на 116 лет за мошенничество. Теперь срок сократили до трёх лет девяти месяцев, сообщает портал escorenews.com.

Судья Сан-Паулу установил, что в документах суда первой инстанции есть серьёзные ошибки, из-за чего приговор был вынесен ошибочно. Кроме того, адвокат Викторио заявил, что девушка уже выплатила компенсации пострадавшим, поэтому сторона хочет подать апелляцию и снять с экс-киберспортсменки все обвинения.

К слову, сама обвиняемая из-за особенностей судебной системы Бразилии всё это время находится на свободе, сейчас девушка живёт с новым мужем в Парагвае.