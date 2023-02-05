Осуждённой в Бразилии на 116 лет экс-киберспортсменке смягчили приговор из-за ошибки в суде
Шайен Викторио. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / shayvictorio
В Бразилии суд смягчил приговор бывшей профессиональной киберспортсменке Шайен Викторио, осуждённой на 116 лет за мошенничество. Теперь срок сократили до трёх лет девяти месяцев, сообщает портал escorenews.com.
Судья Сан-Паулу установил, что в документах суда первой инстанции есть серьёзные ошибки, из-за чего приговор был вынесен ошибочно. Кроме того, адвокат Викторио заявил, что девушка уже выплатила компенсации пострадавшим, поэтому сторона хочет подать апелляцию и снять с экс-киберспортсменки все обвинения.
К слову, сама обвиняемая из-за особенностей судебной системы Бразилии всё это время находится на свободе, сейчас девушка живёт с новым мужем в Парагвае.
О том, что Викторио приговорили к 116 годам тюрьмы по делу о мошенничестве, стало известно ещё в марте 2020 года. По данным следствия, девушка рекламировала онлайн-магазин, который не справился с обязательствами, и как минимум 118 человек остались без своих заказов. Сама же геймерша утверждала, что во всём виноват её бывший супруг, поскольку это он владел торговой площадкой.