В Подольске 60-летнего мужчину избили до смерти после замечания пьющей компании

В подмосковном Подольске 60-летнего мужчину до смерти избили после того, как он сделал замечание выпивающей компании. По данным Лайфа, инцидент произошёл вечером 4 февраля.

Видео с места происшествия, где до смерти избили пенсионера. Видео © LIFE

Лежащее в крови тело пенсионера увидела местная жительница, она и сообщила об этом правоохранителям. Полицейские выяснили, что над пожилым человеком издевались двое мужчин: они били его в том числе по голове.

Сотрудники скорой на месте, где избили мужчину, в Подольске. Фото © LIFE

Нападавшие уже задержаны. Ими оказались 41-летний Сергей Х. и 34-летний Александр Б. Причём последний нигде не работает и был ранее судим за кражу и грабёж. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, где обнаружили бутылку из-под пива, окурок сигареты, а также след обуви.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места трагедии. В объектив, в частности, попали сотрудники скорой, которые констатировали смерть пенсионера. Труп направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.