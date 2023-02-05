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5 февраля, 11:31

Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что стремление Украины в НАТО привело к конфликту

Намерение Киева вступить в НАТО привело к нынешнему конфликту на Украине. Об этом заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном на YouTube.

"Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь от этой идеи", — отметил он.

Бывший премьер Израиля выступал посредником между Россией и Украиной в начале СВО. Он указал, что тогда украинский президент Владимир Зеленский был готов отказаться от идеи присоединиться к альянсу. Но переговоры прервали со стороны Запада, отметил Беннет.

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Ранее Лайф писал о том, что во Франции разочаровали Украину правдой о членстве в НАТО. Там указали, что вступление этой страны в альянс не стоит на повестке дня.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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