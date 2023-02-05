Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что стремление Украины в НАТО привело к конфликту

Намерение Киева вступить в НАТО привело к нынешнему конфликту на Украине. Об этом заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном на YouTube.

"Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь от этой идеи", — отметил он.

Бывший премьер Израиля выступал посредником между Россией и Украиной в начале СВО. Он указал, что тогда украинский президент Владимир Зеленский был готов отказаться от идеи присоединиться к альянсу. Но переговоры прервали со стороны Запада, отметил Беннет.