Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что стремление Украины в НАТО привело к конфликту
Намерение Киева вступить в НАТО привело к нынешнему конфликту на Украине. Об этом заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном на YouTube.
"Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь от этой идеи", — отметил он.
Бывший премьер Израиля выступал посредником между Россией и Украиной в начале СВО. Он указал, что тогда украинский президент Владимир Зеленский был готов отказаться от идеи присоединиться к альянсу. Но переговоры прервали со стороны Запада, отметил Беннет.
Ранее Лайф писал о том, что во Франции разочаровали Украину правдой о членстве в НАТО. Там указали, что вступление этой страны в альянс не стоит на повестке дня.
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