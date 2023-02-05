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5 февраля, 11:48

Врачи выяснили, что приём виагры может снизить риск смерти на 25%

Врачи из медицинского центра Хантингтона сумели обнаружить необычное свойство виагры, которая, как оказалось, может снизить риск смерти на 25%. Результаты исследования публикует Journal of Sexual Medicine.

Для этого медикам пришлось проанализировать данные примерно 70 тысяч мужчин с эректильной дисфункцией. Примечательно, что те, кто принимал лекарства, помогающие бороться с недугом, снизили на 13% риск серьёзных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, а риск смерти от любой причины — на 25%.

При этом, были ли данные показатели связаны с приёмом виагры, пока не установлено, однако такие мужчины могут быть гораздо здоровее тех, кто не употребляет специальных препаратов.

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Обложка ©

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Артур Белкин
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