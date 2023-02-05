6 признаков, что для мужчины вы не любимая, а просто удобная женщина в отношениях

Некоторым может показаться странным словосочетание "удобный человек". Эта характеристика подходит больше стулу или автомобилю, но зачем вязать её с личностью? Однако термин появился не просто так. Он означает, что какой-то персоной выгодно пользоваться в силу особенностей её характера. Чаще всего речь о заниженной самооценке и подверженности чужому влиянию. То есть манипулятор — в нашем случае мужчина в поиске партнёрши — находит дамочку покорную, которая сама волей-неволей подстраивается под его желания. Как же понять, что в отношениях вы оказались той самой удобной второй половинкой? На это укажут следующие признаки.

1. Девушка страдает из-за неуверенности в себе

Пожалуй, самый первый признак, что вы рискуете стать для кого-то удобной, — низкая самооценка. Видя, что женщина даже не пытается себя отстоять, мужчина постепенно всё больше станет проявлять к ней потребительское отношение. То есть пользоваться ради собственной выгоды: требовать чистоты в квартире, всегда готовой еды, глаженых вещей и прочее. Всего того, на что свои силы тратить не очень хочется. И, конечно же, секса, когда хочется ему, а не обоим.

2. Женщина находится в моральном упадке

Сделать из девушки удобную для себя мужчине просто, если та находится в моральном упадке. Фото © Shutterstock

Если дама потеряла смысл бытия, не понимает, кто она такая, без защиты быстро станет кому-то удобной. Всегда отыщутся подлецы, которые воспользуются положением и найдут для себя выгоду в несчастье другого. Партнёр может не только использовать жертву, но и периодически напоминать ей о бессмысленности жизни без него. "Да кто тебя ещё такую полюбит, если не я?" — иными словами, манипулятор постарается сделать себя смыслом жизни такой женщины.

3. Дама сама жертвует своими интересами

Гармоничные и здоровые отношения строятся на компромиссах, всё верно. Но это не значит, что один партнёр постоянно подчиняется воле второго. Чаще всего удобная жена так и делает. Что ни скажи, покорно кивает головой. Она планировала поехать на дачу к маме, но партнёр сказал о футбольном матче? Поездка отменяется. В этом и заключается проблема: постоянно жертвовать своими интересами будет благоверная, а мужчина будет жить в иллюзии, что всё у них и так хорошо. Он даже не заметит подвоха: женщина-то молчит.

4. Удобная женщина делает всё сама

Из предыдущего пункта плавно вытекает этот: такая женщина не привыкла просить, чтобы ей помогли, потому и с проблемами будет справляться принципиально самостоятельно. Почему? Потому что побоится навязываться, стать причиной неудобства других, что в её понимании неправильно. Удобным девушкам просить помощи стыдно или даже унизительно.

5. Девушка не удовлетворяет свои потребности

Удобная женщина старается любыми силами окружить мужа и детей уютом и комфортом, а вот о себе заботиться часто забывает. Фото © Shutterstock

В голове у такой мадам практически всегда есть установка "Главное, чтобы другим было хорошо. А я как-нибудь потом". Но, согласитесь, ставить себя на последнее место неприятно и неправильно. Эти женщины будут баловать вкусными ужинами, дорогими подарками мужа и детей, но для себя никогда не найдут времени отправиться в салон красоты или просто так купить новую пару обуви: "Это слишком для меня дорого. В принципе, старые пока не развалились, покупать новые не стану".

6. Дама боится отстаивать своё мнение