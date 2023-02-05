10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

"Да, у меня никаких вопросов — это самое настоящее платье", — CoordinatorFightClub.

Фото © Reddit / CoordinatorFightClub

"Как гениально прифотошопили эти наушники с микрофоном..." — Nilliay88.

Фото © Reddit / Nilliay88

"На что я вообще сейчас смотрю?" — reds2032.

Фото © Reddit / reds2032

"Как же автору наплевать на свою работу", — Jannik_1905.

Фото © Reddit / Jannik_1905

"Это женщина гигантская или она в доме хоббита?" — AccidentalGoodLife.

Фото © Reddit / AccidentalGoodLife

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"Удивительная фотография пледа с подогревом. Что с головой?" — Geoluhread123.

Фото © Reddit / Geoluhread123

"Да-да, конечно, это оригинальный Adidas", — canichangeitlateror.

Фото © Reddit / canichangeitlateror

"Светящиеся спиннеры из коробки! Интересно, чья идея..." — CypherVirus.

Фото © Reddit / CypherVirus

"Я буду носить её не снимая", — saucegod207.