10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно
Фотошоп — дело хорошее... Если умеешь им пользоваться. Проблема в том, что из-за доступности программ для ретуши их стали юзать все подряд, выдавая такие работы, что становится страшно.
"Да, у меня никаких вопросов — это самое настоящее платье", — CoordinatorFightClub.
Фото © Reddit / CoordinatorFightClub
"Как гениально прифотошопили эти наушники с микрофоном..." — Nilliay88.
Фото © Reddit / Nilliay88
"На что я вообще сейчас смотрю?" — reds2032.
Фото © Reddit / reds2032
"Как же автору наплевать на свою работу", — Jannik_1905.
Фото © Reddit / Jannik_1905
"Это женщина гигантская или она в доме хоббита?" — AccidentalGoodLife.
Фото © Reddit / AccidentalGoodLife
"Заберите мои деньги! Покупаю!" — Jay_Boogie96.
Фото © Reddit / Jay_Boogie96
"Удивительная фотография пледа с подогревом. Что с головой?" — Geoluhread123.
Фото © Reddit / Geoluhread123
"Да-да, конечно, это оригинальный Adidas", — canichangeitlateror.
Фото © Reddit / canichangeitlateror
"Светящиеся спиннеры из коробки! Интересно, чья идея..." — CypherVirus.
Фото © Reddit / CypherVirus
"Я буду носить её не снимая", — saucegod207.
Фото © Reddit / saucegod207
Reddit / CoordinatorFightClub, Jay_Boogie96