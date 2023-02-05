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5 февраля, 07:30

10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

Фотошоп — дело хорошее... Если умеешь им пользоваться. Проблема в том, что из-за доступности программ для ретуши их стали юзать все подряд, выдавая такие работы, что становится страшно.

"Да, у меня никаких вопросов — это самое настоящее платье", — CoordinatorFightClub.

Фото © Reddit / CoordinatorFightClub

Фото © Reddit / CoordinatorFightClub

"Как гениально прифотошопили эти наушники с микрофоном..." Nilliay88.

Фото © Reddit / Nilliay88

Фото © Reddit / Nilliay88

"На что я вообще сейчас смотрю?" reds2032.

Фото © Reddit / reds2032

Фото © Reddit / reds2032

"Как же автору наплевать на свою работу", — Jannik_1905.

Фото © Reddit / Jannik_1905

Фото © Reddit / Jannik_1905

"Это женщина гигантская или она в доме хоббита?" AccidentalGoodLife.

Фото © Reddit / AccidentalGoodLife

Фото © Reddit / AccidentalGoodLife

"Заберите мои деньги! Покупаю!" Jay_Boogie96.

Фото © Reddit / Jay_Boogie96

Фото © Reddit / Jay_Boogie96

"Удивительная фотография пледа с подогревом. Что с головой?" Geoluhread123.

Фото © Reddit / Geoluhread123

Фото © Reddit / Geoluhread123

"Да-да, конечно, это оригинальный Adidas", — canichangeitlateror.

Фото © Reddit / canichangeitlateror

Фото © Reddit / canichangeitlateror

"Светящиеся спиннеры из коробки! Интересно, чья идея..." CypherVirus.

Фото © Reddit / CypherVirus

Фото © Reddit / CypherVirus

"Я буду носить её не снимая", — saucegod207.

Фото © Reddit / saucegod207

Фото © Reddit / saucegod207

10 шикарных кадров, доказывающих, что главное — не цена фотоаппарата, а вовремя ли ты его достал

10 шикарных кадров, доказывающих, что главное — не цена фотоаппарата, а вовремя ли ты его достал

Обложка ©

Reddit / CoordinatorFightClub, Jay_Boogie96

Сергей Трофимов

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