Путин на следующей неделе посетит один из регионов РФ

На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует посетить один из регионов страны и провести заседания Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин.

Глава государства планирует поздравить со столетием российскую гражданскую авиацию и встретиться с представителями отрасли. Также президент откроет по телемосту новые аэропорты. Кроме того, 8 февраля, в День российской науки, он вручит молодым учёным премии.