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5 февраля, 11:54

Путин на следующей неделе посетит один из регионов РФ

На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует посетить один из регионов страны и провести заседания Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин.

Глава государства планирует поздравить со столетием российскую гражданскую авиацию и встретиться с представителями отрасли. Также президент откроет по телемосту новые аэропорты. Кроме того, 8 февраля, в День российской науки, он вручит молодым учёным премии.

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Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин проведёт встречи с лидерами парламентских фракций по отдельности. Их дата пока не известна, но подготовка идёт.

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Kremlin.ru

Илья Суриков

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