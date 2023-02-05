ВС РФ за сутки поразили 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

За сутки российские войска в рамках спецоперации на Украине поразили 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах", — отметил он.