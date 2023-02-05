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Регион
Опубликовано 5 февраля 2023, 12:03
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ВС РФ за сутки поразили 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

За сутки российские войска в рамках спецоперации на Украине поразили 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах", — отметил он.

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Ранее Лайф писал о том, что российские войска выбили подразделения ВСУ с западных окраин посёлка Двуречная под Харьковом.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Илья Суриков
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