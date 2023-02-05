Тренер Емельяненко рассказал, почему Последний Император проиграл Бейдеру
Тренер Фёдора Емельяненко заявил, что спортсмен был не готов к бою с Бейдером
Боец ММА Фёдор Емельяненко был не готов к встрече с американцем Райаном Бейдером. Об этом заявил тренер российского спортсмена, удостоившегося титула "Последний император", Александр Мичков. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он пояснил, что у Емельяненко ещё на первом этапе подготовки заклинило спину: боец больше 20 лет живёт с межпозвоночной грыжей.
"Было воспаление. Бороться не мог, с трудом кое-как в стойке ковырялся, а не готовился. Через боль всё это. Делал обезболивающие уколы, пытался вылечить. Дело в том, что не в первый раз эта болячка воспалилась не вовремя, и он никогда не отказывался от боёв, разговаривать на эту тему было вообще бесполезно. Скрипя зубами готовился", — рассказал Мичков.
Кроме того, у Емельяненко возникли проблемы с визой, из-за чего ему пришлось лететь в Ереван. В результате спортсмен потерял много времени.
"Всё в кучу собрать — можно сказать, что подготовка была никакая. Вот оно всё вылилось в результат. Ещё и возраст, всё сказалось. Было видно, что он не готов к бою", — подчеркнул Мичков.
Лайф напоминает, что Фёдор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе, который прошёл в ночь на 5 февраля. Этот поединок стал последним в карьере российского спортсмена, которая продолжалась более 22 лет. Всего Фёдор Емельяненко одержал 40 побед при семи поражениях. После окончания карьеры он будет тренировать бойцов из своей команды.
ТАСС / Валерий Шарифулин