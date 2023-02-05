Экс-премьер Израиля Бенет рассказал, как Путин угощал его водкой в Сочи

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет поделился воспоминаниями о визите в Сочи, где встречался с президентом России Владимиром Путиным и даже отведал водки. Об этом он рассказал в интервью в эфире 12-го канала израильского телевидения.

По словам экс-премьера, встреча с Путиным затянулась почти на шесть часов. В ходе неё они обсуждали множество разных вопросов, в том числе и роль СССР во Второй мировой войне. В конце беседы Путин пригласил Бенета прогуляться вдоль берега Чёрного моря, а после — в свои покои. Бывший израильский премьер признался, что это его очень удивило. Уже там Путин предложил Бенету и Зеэву Элькину, который на встрече выступал в роли переводчика и занимал пост министра строительства, выпить алкоголь. От вина израильский премьер отказался, так как оно было некошерным, тогда российский лидер предложил более крепкий напиток.

"Тогда он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) спрашивает: "А что вы будете пить?" Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: "Что будете? Водку?" Там только мы втроем — я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно: у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку", — отметил Бенет.

По словам бывшего премьера, Путин во время встречи был вежлив и учтив, в целом между ними завязались хорошие отношения.