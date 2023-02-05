В Запорожской области создадут центры для трудных подростков и детей с инвалидностью

В Запорожской области создадут центры для детей до 18 лет с инвалидностью, по работе с трудными подростками и детский приют. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Сейчас мы начнём работу над тремя объектами. Это учреждение социального типа для детей от 0 до 18 лет с различными формами инвалидности. Отдельно будем работать по реабилитационному центру для детей с инвалидностью. И отдельно ещё по приюту для временного размещения детей, статус которых пока не определён", — заявила она журналистам.

Львова-Белова указала, что соцучреждениям помогут отремонтировать здания, а также оснастить их оборудованием и материально-технической базой. Из других регионов РФ туда направят узкопрофильных специалистов, в том числе логопедов.

Омбудсмен получила орден первой степени "За заслуги перед Запорожской областью". Его вручил врио губернатора региона Евгений Балицкий.