Психиатр рассказала, можно ли полностью вылечить эпилепсию
Психиатр Казенных: В некоторых случаях пациента можно полностью вылечить от эпилепсии
В некоторых случаях врачам удаётся полностью избавить человека от приступов эпилепсии, однако и с ними возможно вести полноценный образ жизни. Об этом "Газете.ru" рассказала руководитель центра пароксизмальных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, доктор медицинских наук, психиатр-эпилептолог Татьяна Казенных.
"У меня в наблюдении около 15% пациентов находятся в стойкой ремиссии — они уже не принимают лекарства и у них нет приступов. Но раз в год им следует на всякий случай делать ЭЭГ и проходить контрольный осмотр", — отметила она.
По словам специалиста, полностью вылеченной эпилепсия считается тогда, когда у человека на протяжении четырёх – четырёх с половиной лет отсутствуют приступы, что позволяет врачам снизить дозировку препаратов, а затем полностью отменить их. При этом, даже если человек не смог избавиться от эпилепсии, он всё равно может вести обычный образ жизни, однако необходимо соблюдать все рекомендации врача.
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