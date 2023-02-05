Психиатр рассказала, можно ли полностью вылечить эпилепсию

В некоторых случаях врачам удаётся полностью избавить человека от приступов эпилепсии, однако и с ними возможно вести полноценный образ жизни. Об этом "Газете.ru" рассказала руководитель центра пароксизмальных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, доктор медицинских наук, психиатр-эпилептолог Татьяна Казенных.

"У меня в наблюдении около 15% пациентов находятся в стойкой ремиссии — они уже не принимают лекарства и у них нет приступов. Но раз в год им следует на всякий случай делать ЭЭГ и проходить контрольный осмотр", — отметила она.

По словам специалиста, полностью вылеченной эпилепсия считается тогда, когда у человека на протяжении четырёх – четырёх с половиной лет отсутствуют приступы, что позволяет врачам снизить дозировку препаратов, а затем полностью отменить их. При этом, даже если человек не смог избавиться от эпилепсии, он всё равно может вести обычный образ жизни, однако необходимо соблюдать все рекомендации врача.