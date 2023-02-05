Курьер пытался перевезти в Магнитогорск наркотики, спрятанные в коробе из-под сабвуфера
В Татарстане полицейские задержали мужчину, перевозившего два килограмма героина
Сотрудники ГИБДД задержали в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан мужчину, перевозившего два килограмма героина. Об этом сообщил телеграм-канал "МВД Медиа".
Злоумышленник работал курьером онлайн-магазина наркотиков. В конце января в Балашихе Московской области возле трассы М7 "Волга" он забрал из схрона партию запрещённых веществ и направился в Магнитогорск для последующего сбыта через закладки. Героин курьер спрятал в коробку из-под сабвуфера, которую положил в багажник. На пути в пункт назначения его и задержали.
Автоинспекторы нашли героин, который курьер пытался перевезти в Магнитогорск. Видео © Telegram / "МВД Медиа"
"Автоинспекторы задержали 25-летнего жителя Башкирии, который перевозил в своей машине порядка двух килограммов героина", — говорится в сообщении.
В результате в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт, пересылка наркотиков в особо крупном размере". Фигуранта заключили под стражу.
Ранее в Башкирии задержали за наркотики бизнесмена. Однако, когда мужчину везли в отдел полиции, он выпрыгнул из машины и его насмерть сбил проезжавший автомобиль.
Telegram / "МВД Медиа"