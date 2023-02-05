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5 февраля, 14:25

В Ираке задержали семерых террористов ИГИЛ, которые были в розыске

В Ираке военная разведка задержала семерых разыскиваемых террористов ИГИЛ*. Операции провели в Багдаде, Анбаре, Киркуке и Найнаве, передаёт Иракское информационное агентство.

"Там были устроены плотные засады, в результате чего удалось задержать семерых боевиков, разыскиваемых судебными органами", — сообщили в управлении военной разведки страны.

Массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в Пальмире

Массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в Пальмире

При этом к юго-востоку от города Тикрит сработало взрывное устройство, которое экстремисты заложили во время войны. Из-за взрыва погиб один ребёнок, ещё трое ранены, пишет Shafaq News.

Ранее Лайф писал о том, что постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил об ответственности Израиля за атаку на объект Минобороны в Исфахане.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Илья Суриков
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