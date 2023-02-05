Китайский Хэйхэ подарил жителям Благовещенска получасовое шоу фейерверков

Жители и гости Благовещенска смогли тоже отпраздновать окончание китайского Нового года. Посмотреть получасовое шоу фейерверков из китайского Хэйхэ на набережной Амура сегодня, несмотря на мороз, собрались десятки россиян. Кадры с красочным салютом опубликовали местные телеграм-каналы.

Отметим, что красочное шоу было устроено в честь праздника фонарей, знаменующего собой завершение лунного Нового года. В Китае есть поверье о том, что души умерших предков спускаются на землю, чтобы отметить это событие с родными и близкими. А в праздник фонарей души умерших возвращаются обратно в загробный мир и, чтобы они не заблудились и не засиделись среди живых, путь им освещают миллионы красных фонариков.