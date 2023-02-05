ЕС пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с РФ
Представитель ЕС Стано: Грузия подпадёт под санкции, если возобновит авиасообщение с РФ
Спикер службы внешних связей Евросоюза Петер Стано призвал власти Грузии соблюдать авиационные санкции против России, которые ввёл ЕС. Он напомнил об угрозе вторичных рестрикций для тех, кто помогает Москве обходить их, сообщает грузинский портал Netgazeti.
"Евросоюз призывает Грузию примкнуть к санкциям, введённым ЕС и другими странами против России и её авиационного сектора, и быть бдительными относительно любых попыток обойти санкции", — отметил европейский чиновник.
Вместе с тем Стано заявил, что из-за санкций российским перевозчикам стало сложнее обновлять парк самолётов и поэтому они якобы представляют опасность.
Напомним, авиаперелёты между РФ и Грузией были прекращены указом российского президента Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси радикалы и оппозиция устроили антироссийскую акцию протеста у парламента. На днях лидер грузинской правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна будет только приветствовать возобновление авиасообщения с Москвой, так как это в первую очередь важно для граждан республики.
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