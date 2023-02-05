Бербок заявила, что её просили не шутить о Шольце

Главу МИД Германии Анналену Бербок попросили не отпускать шутки в адрес канцлера Олафа Шольца. В этом она сама призналась при получении шутливого ордена "Против зверской серьёзности", присуждённого ей Ассоциацией карнавалов города Ахен. Такую премию каждый год присуждают тем политикам, которых считают близкими к народу и обладающими чувством юмора. Того, кто носит награду, в шутку посвящают в рыцари.

"Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего. Но не говорить лишнего можно тогда, когда вообще ничего не говоришь. Очевидно, другие могут делать это лучше, чем я", — цитирует МИД Германии слова Бербок.

По высказываниям политика, она сначала даже планировала заявиться на карнавал, надев костюм Леопарда, отсылающего к немецкому танку Leopard 2. Именно эту модель вооружения в результате оживлённых споров, занявших несколько месяцев, Германия решила передать Украине. Однако в какой-то момент Бербок решила не выбирать этот вариант. По мнению Бербок, сам тот факт, что женщина находится на посту министра иностранных дел, многим жителям Германии кажется даже более экзотичным, чем фигура супермена или клоуна. Также она заявила, что рада жить в стране, где все, даже политики, могут смеяться вместе и друг над другом.