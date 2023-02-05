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5 февраля, 20:24

Обновлён рекорд "Тоттенхэма" по количеству голов за клуб

Рекордсменом "Тоттенхэма" по количеству голов за клуб стал Кейн

Футбольный клуб "Тоттенхэм" выиграл у команды "Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу со счётом 1:0. В "Тоттенхэме" на 15-й минуте гол забил 29-летний Гарри Кейн. При этом на 87-й защитнику Кристиану Ромеро показали жёлтую карточку, выпроводив с поля. Кстати, руководил матчем Кристиан Стеллини из тренерского штаба Антонио Конте, так как главный тренер "Тоттенхэма" отходит после операции по удалению желчного пузыря.

В карьере Кейна в составе "Тоттенхэма" это 267-й мяч, благодаря чему он бьёт клубный рекорд 1966 года, принадлежащий Джимми Гривзу. Кейн играет за "Тоттенхэм" с 2011 года. За свою карьеры трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, а в этом сезоне смог забить 17 мячей. Является серебряным призёром чемпионата Европы 2021 года. Вместе с Уэйном Руни забил по 53 гола за национальную команду, разделяя по этому параметру первое место.


"Арсеналу" не удалось одержать шестую победу подряд

"Арсеналу" не удалось одержать шестую победу подряд

Недавно команда оказалась в центре скандала. Болельщик "Тоттенхэма" ударил ногой вратаря "Арсенала" Эрона Рамздейла после матча 20-го тура АПЛ. Видео этого инцидента попало в соцсети.

Обложка ©

Flickr

Анатолий Симоненко

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