Обновлён рекорд "Тоттенхэма" по количеству голов за клуб

Футбольный клуб "Тоттенхэм" выиграл у команды "Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу со счётом 1:0. В "Тоттенхэме" на 15-й минуте гол забил 29-летний Гарри Кейн. При этом на 87-й защитнику Кристиану Ромеро показали жёлтую карточку, выпроводив с поля. Кстати, руководил матчем Кристиан Стеллини из тренерского штаба Антонио Конте, так как главный тренер "Тоттенхэма" отходит после операции по удалению желчного пузыря.

В карьере Кейна в составе "Тоттенхэма" это 267-й мяч, благодаря чему он бьёт клубный рекорд 1966 года, принадлежащий Джимми Гривзу. Кейн играет за "Тоттенхэм" с 2011 года. За свою карьеры трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, а в этом сезоне смог забить 17 мячей. Является серебряным призёром чемпионата Европы 2021 года. Вместе с Уэйном Руни забил по 53 гола за национальную команду, разделяя по этому параметру первое место.

