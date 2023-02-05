СМИ узнали отношение британских спортсменов к идее бойкота Олимпиады из-за россиян
Daily Mail: Великобритания не поддержит бойкот Олимпиады в Париже при участии россиян
Великобритания может не поддержать бойкот Олимпийских игр – 2024, который может быть объявлен некоторыми странами, если к участию в соревнованиях будут допущены спортсмены из России. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Как рассказал источник издания, спортсмены готовы принять позицию Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на негативную реакцию британских властей.
Напомним, ранее Польша заявила, что будет бойкотировать Олимпийские игры – 2024, если в них примут участие спортсмены из РФ и Белоруссии. При этом МОК заявил, что рано вести разговоры об участии российских и белорусских спортсменов в Играх. Причина в том, что пока речь идёт только всего лишь о международных соревнованиях в Азии в грядущем летнем спортивном сезоне.
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