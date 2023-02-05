СМИ узнали отношение британских спортсменов к идее бойкота Олимпиады из-за россиян

Великобритания может не поддержать бойкот Олимпийских игр – 2024, который может быть объявлен некоторыми странами, если к участию в соревнованиях будут допущены спортсмены из России. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Напомним, ранее Польша заявила, что будет бойкотировать Олимпийские игры – 2024, если в них примут участие спортсмены из РФ и Белоруссии. При этом МОК заявил, что рано вести разговоры об участии российских и белорусских спортсменов в Играх. Причина в том, что пока речь идёт только всего лишь о международных соревнованиях в Азии в грядущем летнем спортивном сезоне.