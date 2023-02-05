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5 февраля, 15:44

Франческо Фридрих из Германии стал 14-кратным чемпионом мира по бобслею

<p>Бобслеист Франческо Фридрих. Обложка © ТАСС / IMAGO / Steffen Proessdorf</p>

Бобслеист Франческо Фридрих. Обложка © ТАСС / IMAGO / Steffen Proessdorf

Немецкий экипаж под руководством Франческо Фридриха одержал победу в соревнованиях четвёрок на чемпионате мира по бобслею в Санкт-Морице (Швейцария).

По итогам четырёх попыток команда победителей показала результат четыре минуты 19,61 секунды. Второе и третье место заняли экипажи британца Брэда Халла и латвийца Эмилса Ципулиса (отставание команды на 0,69 секунды от серебряных призёров).

Таким образом, Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира, также в активе 32-летнего спортсмена четыре победы на Олимпийских играх и семь — на чемпионатах Европы.

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Как уже сообщал Лайф, в июле 2022 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила российских спортсменов от участия во всех соревнованиях под своей эгидой. Соответствующее решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Наталья Исакова

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