Франческо Фридрих из Германии стал 14-кратным чемпионом мира по бобслею
Бобслеист Франческо Фридрих. Обложка © ТАСС / IMAGO / Steffen Proessdorf
Немецкий экипаж под руководством Франческо Фридриха одержал победу в соревнованиях четвёрок на чемпионате мира по бобслею в Санкт-Морице (Швейцария).
По итогам четырёх попыток команда победителей показала результат четыре минуты 19,61 секунды. Второе и третье место заняли экипажи британца Брэда Халла и латвийца Эмилса Ципулиса (отставание команды на 0,69 секунды от серебряных призёров).
Таким образом, Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира, также в активе 32-летнего спортсмена четыре победы на Олимпийских играх и семь — на чемпионатах Европы.
Как уже сообщал Лайф, в июле 2022 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила российских спортсменов от участия во всех соревнованиях под своей эгидой. Соответствующее решение будет действовать до дальнейшего уведомления.