Франческо Фридрих из Германии стал 14-кратным чемпионом мира по бобслею

Немецкий экипаж под руководством Франческо Фридриха одержал победу в соревнованиях четвёрок на чемпионате мира по бобслею в Санкт-Морице (Швейцария).

По итогам четырёх попыток команда победителей показала результат четыре минуты 19,61 секунды. Второе и третье место заняли экипажи британца Брэда Халла и латвийца Эмилса Ципулиса (отставание команды на 0,69 секунды от серебряных призёров).

Таким образом, Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира, также в активе 32-летнего спортсмена четыре победы на Олимпийских играх и семь — на чемпионатах Европы.