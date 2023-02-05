Комиссар НХЛ высказался об отказе хоккеиста Проворова поддерживать ЛГБТ
Комиссар НХЛ Беттмэн призвал уважать выбор Проворова, отказавшегося поддерживать ЛГБТ
Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался по поводу отказа российского защитника американского клуба "Филадельфия Флайерз" Ивана Проворова участвовать в рекламной акции ЛГБТ-сообщества. Его слова приводит издание The Score.
"Некоторым людям более комфортно участвовать в чём-то, чем другим. Разнообразие и дружелюбие заключаются в том числе в понимании этих различий", — отметил комиссар лиги.
Вместе с тем Беттмэн подчеркнул, что НХЛ выступает за инклюзивность как в спорте, так и в жизни, но считает обязательным уважать собственный выбор каждого игрока.
Напомним, в январе российский защитник клуба "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов перед началом матча против "Анахайм Дакс" отказался принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ. Он аргументировал это верностью себе и православной религии, отметив, что уважительно относится к выбору каждого. Поступок россиянина многих восхитил, а в интернет-магазине на сайте НХЛ нельзя было приобрести джерси с фамилией игрока — всё раскупили. Вслед за Проворовым хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" тоже не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с "Вегас Голден Найтс".
ТАСС / AP / Matt Slocum