Комиссар НХЛ высказался об отказе хоккеиста Проворова поддерживать ЛГБТ

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался по поводу отказа российского защитника американского клуба "Филадельфия Флайерз" Ивана Проворова участвовать в рекламной акции ЛГБТ-сообщества. Его слова приводит издание The Score.

"Некоторым людям более комфортно участвовать в чём-то, чем другим. Разнообразие и дружелюбие заключаются в том числе в понимании этих различий", — отметил комиссар лиги.