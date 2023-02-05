Экс-игрок "Зенита" Данни: Команде важно получить wild card в азиатскую Лигу чемпионов

Футбольному клубу "Зенит" важно получить wild card в азиатскую Лигу чемпионов. Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заявил экс-полузащитник сборной Португалии и сине-бело-голубых Мигел Данни.

"Wild card для "Зенита" в азиатскую Лигу чемпионов? Интересно. Я думаю, что для ребят в любом случае важно снова сыграть в международном турнире, потому что это важно для игроков и клуба", — подчеркнул он.

В спорте wild card — это особое приглашение игроку или команде в обход стандартных требований для участия в данном соревновании.