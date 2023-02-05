Эрдоган пригрозил странам, закрывшим консульства в Стамбуле
Эрдоган: Турция примет решения по странам, закрывшим консульства в Стамбуле
Правительство Турции примет меры в отношении ряда европейских стран, закрывших консульства в Стамбуле. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он уточнил, что вопрос будет рассмотрен на заседании кабмина.
"Все они в настоящее время играют на время. Наш МИД вызвал их всех и поставил ультиматум. В понедельник у нас заседание кабинета министров, и мы примем необходимые решения", — сказал Эрдоган на встрече с молодёжью в городе Айдын.
Эрдоган отметил, что турецкие власти будут рассматривать этот вопрос на заседании кабмина, которое состоится 6 февраля.
Ранее Лайф писал, что посла Германии вызвали в турецкий МИД из-за скандалов с консульствами. Он оказался в числе других дипломатов различных стран, вызванных накануне в министерство после закрытия германского консульства в Стамбуле.
Напомним, 2 февраля генеральные консульства Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Швеции и Швейцарии в Стамбуле заявили о прекращении приёма посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Вскоре послы указанных стран были вызваны в турецкий МИД, где им было заявлено о недопустимости паники и неразумности такого поведения. К слову, Посольство США на днях тоже предупредило своих граждан об опасности терактов в центре Стамбула. И всё это происходит на фоне резкой реакции Турции на акции с сожжением Корана.