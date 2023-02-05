На Украине официально назвали имя нового главы Минобороны

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально подтвердил информацию о том, что глава Минобороны Алексей Резников покидает должность, вместо него будет назначен генерал-майор Кирилл Буданов.

"Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну", — написал Арахмия в своём Telegram-канале.