В Белоруссии назвали цель боевого слаживания группировки Союзного государства

Начальник ВВС и ПВО Белоруссии полковник Андрей Лукьянович заявил, что слаживание региональной группировки войск Союзного государства будет продолжено. Причиной её создания он назвал критический характер сегодняшней военно-политической ситуации.

"В этом году усилены авиационный компонент, составляющая этой группировки, и ЛТУ (лётно-тактическое учение. — Прим. Лайфа), которые мы проводили. Это один из элементов слаживания наших экипажей и российских. Сейчас это слаживание будет продолжено на нашей территории, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и Союзного государства", — сказал Лукьянович в эфире телеканала СТВ.

С 16 января по 1 февраля во время совместного лётно-тактического учения Вооружённых сил Белоруссии и России использовались самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50, рассказал начальник ВВС республики. Это, по его словам, позволило "значительно нарастить радиолокационное поле на малых и предельно малых высотах, а также поле боевого управления". Лукьянович при этом отметил, что во время учений "вывели всю авиацию из-под удара, отработали элемент с перебазированием на белорусские аэродромы и РФ, также использовали гражданские аэропорты, что значительно повысило живучесть авиации РБ". Он сообщил, что в Белоруссии использовали опыт России. Изменены отдельные формы боевых порядков и способы боевого применения штурмовой авиации и армейской авиации.

Полковник также указал на то, что учения носили сугубо оборонительный характер и "не были направлены на третьих лиц". Он добавил, что Запад развязал фактическую войну против Российской Федерации и превратил Украину в театр военных действий.

"И там на сегодня группировка "Север" насчитывает 98 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч находится вдоль наших границ. Именно поэтому на территории Республики Беларусь и создана региональная группировка войск и сил с авиационным компонентом, которая сейчас проходит боевое слаживание. Это элемент защиты нашего Союзного государства", — сказал Лукьянович.