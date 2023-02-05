В МЧС прокомментировали сообщения о взрыве в одной из больниц Казани

В клинической инфекционной больнице, которая находится на проспекте Победы, 83 в Казани, не было взрыва. Там случилась разгерметизация запорного крана кислородной трубы. Об этом заявили в республиканском ГУ МЧС, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

Как рассказали в ведомстве, сегодня в 21:45 в экстренные службы поступила информация о запахе газа в приëмном отделении этой больницы. Туда сразу были направлены бригады специалистов.

"В 22:00 отбой. Как выяснилось, при опрессовке кислородных труб произошла разгерметизация запорного крана. Взрыва нет, возгорания нет, пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в региональном телеграм-канале появилось сообщение, что в республиканской клинической инфекционной больнице якобы взорвался газ. Однако вскоре и там подтвердили, что обошлось без огня и, предварительно, без пострадавших.