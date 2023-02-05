"Прискорбно!": Французского политика удивила одна деталь на фото Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве

Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал снимок, на котором украинский лидер Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смеются во время совместного фотографирования в рамках саммита Украина – ЕС в Киеве.

"Это было в Киеве. Урсула, её европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно. Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы", — написал бывший европарламентарий в "Твиттере".