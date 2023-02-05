Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 19:19

"Прискорбно!": Французского политика удивила одна деталь на фото Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве

Французский политик Филиппо осудил фото со смеющимися Зеленским и фон дер Ляйен в Киеве

<p>Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина – ЕС в Киеве. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/f_philippot/status/1621865275736956934" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Florian Philippot</a></p>

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина – ЕС в Киеве. Фото © Twitter / Florian Philippot

Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал снимок, на котором украинский лидер Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смеются во время совместного фотографирования в рамках саммита Украина – ЕС в Киеве.

"Это было в Киеве. Урсула, её европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно. Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы", — написал бывший европарламентарий в "Твиттере".

Во Франции рассказали о тотальной лжи о Европе

Во Франции рассказали о тотальной лжи о Европе

Ранее Филиппо заявил, что Зеленский и фон дер Ляйен хотят помочь Америке погубить Евросоюз. Он напомнил, что членство Незалежной в ЕС служит интересам США.

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров