Прекращено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего вице-президента ПИК Лефеля
Следствие прекратило уголовное преследование в отношении бывшего вице-президента группы компаний ПИК и директора по развитию регионов ГК "Самолёт" Александра Лефеля, который ранее обвинялся в мошенничестве. Об этом заявили в правоохранительных органах.
"Следствие прекратило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Лефеля в связи с примирением сторон", — отметил собеседник ТАСС.
Лайф напоминает, Лефель был задержан 8 октября 2021 года в Москве. Он являлся фигурантом уголовного дела, которое касалось его деятельности на посту вице-президента компании ПИК. Сумма ущерба оценивалась в 100 миллионов рублей. Правонарушения были связаны со строительством ЖК в Санкт-Петербурге, при этом Лефель не хотел признавать вину. В декабре 2021-го суд отправил его под домашний арест из СИЗО. Лайф рассказывал, за что именно бывшему топ-менеджеру группы ПИК грозило до 10 лет.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Лефель