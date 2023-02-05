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5 февраля, 18:49

Прекращено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего вице-президента ПИК Лефеля

Следствие прекратило уголовное преследование в отношении бывшего вице-президента группы компаний ПИК и директора по развитию регионов ГК "Самолёт" Александра Лефеля, который ранее обвинялся в мошенничестве. Об этом заявили в правоохранительных органах.

"Следствие прекратило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Лефеля в связи с примирением сторон", — отметил собеседник ТАСС.

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Появилось видео задержания админа телеграм-канала "Новый век", подозреваемого в вымогательстве

Лайф напоминает, Лефель был задержан 8 октября 2021 года в Москве. Он являлся фигурантом уголовного дела, которое касалось его деятельности на посту вице-президента компании ПИК. Сумма ущерба оценивалась в 100 миллионов рублей. Правонарушения были связаны со строительством ЖК в Санкт-Петербурге, при этом Лефель не хотел признавать вину. В декабре 2021-го суд отправил его под домашний арест из СИЗО. Лайф рассказывал, за что именно бывшему топ-менеджеру группы ПИК грозило до 10 лет.

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Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Лефель

Никита Осипов

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