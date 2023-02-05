Прекращено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего вице-президента ПИК Лефеля

Следствие прекратило уголовное преследование в отношении бывшего вице-президента группы компаний ПИК и директора по развитию регионов ГК "Самолёт" Александра Лефеля, который ранее обвинялся в мошенничестве. Об этом заявили в правоохранительных органах.